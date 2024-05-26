Под прикрытием любви: как украинская беженка вербует эстонцев военным службам через Tinder Юлия ЧелпановаВ Эстонии активно обсуждается коварство беженки из Украины, которая использует свое обаяние и умение создавать интриги, чтобы вербовать наемников для украинских вооруженных сил (ВСУ) через запутанные романтические узы.
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