Под прикрытием любви: как украинская беженка вербует эстонцев военным службам через Tinder Юлия ЧелпановаВ Эстонии активно обсуждается коварство беженки из Украины, которая использует свое обаяние и умение создавать интриги, чтобы вербовать наемников для украинских вооруженных сил (ВСУ) через запутанные романтические узы.