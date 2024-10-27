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Детские травмы в 4,7 раза увеличивают риск зависимости от видео на TikTok

Детские травмы в 4,7 раза увеличивают риск зависимости от видео на TikTok

Учёные из Уханя выявили связь между детскими травмами и зависимостью от TikTok. В исследовании с участием 11,425 студентов установлено, что негативный опыт в детстве увеличивает риск в 4,7 раза.

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