25 игроков подали в суд на Футбольную ассоциацию Англии из-за черепно-мозговых травм

25 бывших игроков подали в суд на Футбольную ассоциацию Англии из-за черепно-мозговых травм. Как сообщает Daily Mail, все футболисты, требующие компенсации, страдают от необратимых неврологических нарушений, таких как хроническая травматическая энцефалопатия и постконтузионный синдром.
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