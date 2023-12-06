25 игроков подали в суд на Футбольную ассоциацию Англии из-за черепно-мозговых травм

25 бывших игроков подали в суд на Футбольную ассоциацию Англии из-за черепно-мозговых травм. Как сообщает Daily Mail, все футболисты, требующие компенсации, страдают от необратимых неврологических нарушений, таких как хроническая травматическая энцефалопатия и постконтузионный синдром.