Смехотерапия

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  • Анна Anmi
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    У нас примерно то же самое. Попробуй не встать сразу же после будильника! Этот Толстожопый Толстопуз будет всеми свои...Аццкий сотона
  • Натали Дягилева
    От кого-то уходит, к кому-то приходит. Подобное притягивается к подобному, вот и рассуждайте, что кому добро сделал. ...Добрый человек

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