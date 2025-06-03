Жителей и гостей станицы Староаннинской приглашают 3 июня в 20:00 на эстрадно-патриотическую программу, которая пройдёт на летней площадке возле ДК.
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Жителей и гостей станицы Староаннинской приглашают 3 июня в 20:00 на эстрадно-патриотическую программу, которая пройдёт на летней площадке возле ДК.