Классический информационный развод от США

Сегодня Байден позвонил Путину и \ясно дал понять\, что если РФ примет меры по эскалации вокруг Украины, США вместе с союзниками и партнерами \решительно отреагируют\, в результате чего Москва столкнется с \быстрыми и серьезными издержками\.