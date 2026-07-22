Необитаемые острова России. 5 мест на карте, куда добираются только самые отважные

Россия обладает тысячами островов, омываемых водами трех океанов. Большинство из них абсолютно необитаемы, суровы и отрезаны от внешнего мира тысячами километров непроходимой тайги, льдов или бушующего моря.
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