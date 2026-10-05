«Сделано с душой». Переселенец из аварийного дома — о новой квартире в Коломне

С 2021 года в Подмосковье в новые квартиры по программе реновации переехали около 30 тысяч человек. Сейчас в регионе реализуют 23 проекта, инициированных муниципалитетами, в том числе в Коломне.
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