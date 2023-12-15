США собираются поддерживать Киев в ущерб собственной обороноспособности.Пресс-служба Пентагона заявила, что отказ Конгресса выделять денежные средства на поддержку Украины приведёт к падению обороноспособности Соединённых Штатов.
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