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Александра Бортич, Денис Шведов и Ольга Смирнова посетили премьеру сериала "Похищение"

Александра Бортич, Денис Шведов и Ольга Смирнова посетили премьеру сериала "Похищение"

В кинотеатре Okko на ВДНХ прошла светская премьера 12-серийного детективного триллера "Похищение". Среди гостей: Александра Бортич, Денис Шведов, Алёна Чехова, Ольга Смирнова, Дэниел Барнс и другие.

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