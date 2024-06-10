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Люся Чеботина загадала мужа на шоу Ляйсан Утяшевой

Люся Чеботина загадала мужа на шоу Ляйсан Утяшевой

Певица Люся Чеботина стала гостьей нового выпуска YouTube-шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка». Исполнительница популярного хита «Солнце Монако» в беседе с телеведущей поделилась желанием обрести счастье в личной жизни.

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