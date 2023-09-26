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Даня Милохин заявил, что не жалеет об исполнении гимна Украины на стриме

Даня Милохин заявил, что не жалеет об исполнении гимна Украины на стриме

Блогер Даня Милохин признался, что не жалеет об исполнении гимна Украины во время стрима в ноябре 2022 года.

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Комментарии
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Алина
Да что мы  судачим об этом  дурачке, который не достоин  нашего внимания.....    Забыли об идиотике.  В Армию его и там научат  чему-то, а если заслуживает, то на скамью подсудимых и  научат Родину  любить  этого подонка.
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13 час.
Александр Котов
пидарюга
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12 час.

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