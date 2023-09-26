Даня Милохин заявил, что не жалеет об исполнении гимна Украины на стриме

Общественная служба новостейПолитикаПодписатьсяДаня Милохин заявил, что не жалеет об исполнении гимна Украины на стримеБлогер Даня Милохин признался, что не жалеет об исполнении гимна Украины во время стрима в ноябре 2022 года.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииАлинаДа что мы судачим об этом дурачке, который не достоин нашего внимания..... Забыли об идиотике. В Армию его и там научат чему-то, а если заслуживает, то на скамью подсудимых и научат Родину любить этого подонка.Ответить13 час.Александр КотовпидарюгаОтветить12 час.
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