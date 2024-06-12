На пути к Небу

Через 40 дней после Святой Пасхи, дня Воскресения Спасителя, Церковь празднует Его Вознесение. И даже тот, кто далек от Церкви и вообще от религии, тем не менее непрерывно встречается с этим событием в живой ткани нашего языка: о нем свидетельствуют имена городов, деревень и архитектурных памятников, названия улиц и площадей (нередко восстановленные в последние годы) и даже фамилии бесчисленных наших соседей и сограждан.