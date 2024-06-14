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Кожевников о финале Кубка Стэнли: «Бобровский, как всегда, творит чудеса! Величайший вратарь. «Эдмонтону» с 0-3 вылезти почти нереально, ждем, что наши парни выиграют»

«Бобровский, как всегда, творит чудеса! Я смотрел сегодня игру. Что говорить, парень – величайший вратарь.

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