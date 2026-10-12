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ФедералПресс

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Свердловский облсуд вернул бывшего главу «Корпорации СТС» Татьяну Черных под домашний арест

Свердловский облсуд вернул бывшего главу «Корпорации СТС» Татьяну Черных под домашний арест

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября, ФедералПресс. Бывшего топ-менеджера «Корпорации СТС» Татьяну Черных снова отправили под домашний арест.

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