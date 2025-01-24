22.01.2025 в тире ГУК ´Парк культуры и отдыха г. Бобруйска´ состоялись соревнования по стрельбе среди участников отделения социальной реабилитации, абилитации инвалидов центра социального обслуживания населения Ленинского района г.
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