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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Соревнования по стрельбе.

Соревнования по стрельбе.

22.01.2025 в тире ГУК ´Парк культуры и отдыха г. Бобруйска´ состоялись соревнования по стрельбе среди участников отделения социальной реабилитации, абилитации инвалидов центра социального обслуживания населения Ленинского района г.

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