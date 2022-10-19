Россия предупредила о новых террористических обстрелах со стороны ВСУ

Гаврилов: ВСУ воспользуется новым оружием для террористических обстрелов населения России Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам Гаврилов: ВСУ воспользуется новым оружием для террористических обстрелов населения России Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов предупредил о планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) воспользоваться новыми поставками оружия для террористических обстрелов гражданского населения России.