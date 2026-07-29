Около 6 тыс. сотрудников Audi вышли на протесты против планов экономии Volkswagen

БЕРЛИН, 29 июля. /ТАСС/. Порядка 6 тыс. сотрудников завода германского автопроизводителя Audi приняли участие в акции протеста в городе Неккарзульм на юго-западе Германии против планов экономии со стороны автогиганта Volkswagen.
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