США увидели в предложениях Путина по Украине призыв к капитуляции

США видят в недавних предложениях президента России Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта на Украине призыв к капитуляции Киева, заявила вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис, … .
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