Автобусный маршрут нового формата появился в ТиНАО

В Москве запущен первый маршрут, созданный по новой концепции обслуживания районов ТиНАО. Теперь местные жители смогут с большим комфортом добираться до социальных объектов, магазинов и остановок магистральных маршрутов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии