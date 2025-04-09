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Перемирию быть. США додавят Зеленского на невыгодных условиях – Дубинский

Перемирию быть. США додавят Зеленского на невыгодных условиях – Дубинский

Прекращение украинской войны неизбежно – этого добьются США. Об этом в эфире видеоблога признанного в России иноагентом пропагандиста Александра Шелеста заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады, бывший соратник Зеленского по партии, Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Стефания Новак
России нужен мир, а не перемирие и капитуляция Украины!
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