Перемирию быть. США додавят Зеленского на невыгодных условиях – Дубинский

Прекращение украинской войны неизбежно – этого добьются США. Об этом в эфире видеоблога признанного в России иноагентом пропагандиста Александра Шелеста заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады, бывший соратник Зеленского по партии, Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».