❗️ФСБ изъяла у задержанного в Крыму россиянина 22 БПЛА самолетного и квадрокоптерного типов ЦОС ФСБ.
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❗️ФСБ изъяла у задержанного в Крыму россиянина 22 БПЛА самолетного и квадрокоптерного типов ЦОС ФСБ.