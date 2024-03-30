Аналитики проекта «Мой гектар» прогнозируют ценовой рост земли из-за строительства ВСМ

Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МОЙ ГЕКТАР» ИНН 7702423352Токен 2Vfnxw7TuZ2Рынок земельных участков в Тверской области покажет в ближайшее время значительный рост, считают эксперты проекта «Мой гектар».
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