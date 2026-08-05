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FiNE NEWS

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Нефтегазовые доходы России сократились на 16,7% за семь месяцев 2026 года

По итогам первых семи месяцев 2026 года нефтегазовые доходы федерального бюджета России составили 4,595 триллиона рублей, что на 16,7% ниже результата за аналогичный период 2025 года, когда поступления достигали 5,522 триллиона рублей.

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