“After months absent from the campaign trail, Democrat Xavier Becerra has increased public appearances and began airing television ads as mail ballots reach California voters,” the Los Angeles Times reports.
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