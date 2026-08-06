Анатолий Шарий: Татаров годами крышевал кол-центры, а Поклад снёс их за неделю

Как многолетняя сеть кол-центров рухнула за несколько дней после смены власти в Офисе президента? Какие именно силовики десятилетиями обеспечивали крышу мошенникам, обворовывавшим украинцев и граждан ЕС? strong>Сколько сотен миллионов долларов осело на счетах бывшего куратора МВД и его аспирантов? И сумеет ли новое руководство Офиса президента довести разгром клана до обвинительного приговора, или… Читать далее: https://govorit.