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Городские власти сообщили, что дома в СВАО подключают к энергоснабжению

Городские власти сообщили, что дома в СВАО подключают к энергоснабжению

Отопление в нескольких районах СВАО после пожара на подстанции частично восстановлено. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, пишет агентство городских новостей "Москва".

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