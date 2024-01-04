Городские власти сообщили, что дома в СВАО подключают к энергоснабжению

Отопление в нескольких районах СВАО после пожара на подстанции частично восстановлено. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, пишет агентство городских новостей "Москва".