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ФСБ рассекретила свидетельства о гибели в Крыму пионера-героя Вити Коробкова

ФСБ рассекретила свидетельства о гибели в Крыму пионера-героя Вити Коробкова

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Свидетельские показания, которые раскрывают детали ареста в Крыму и казни юного партизана, пионера-героя Вити Коробкова и его отца, рассекречены накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили журналистам в УФСБ России по Республике Крым и городу … .

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