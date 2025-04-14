ФСБ рассекретила свидетельства о гибели в Крыму пионера-героя Вити Коробкова

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Свидетельские показания, которые раскрывают детали ареста в Крыму и казни юного партизана, пионера-героя Вити Коробкова и его отца, рассекречены накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили журналистам в УФСБ России по Республике Крым и городу … .
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