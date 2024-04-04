Кардиолог Степаненко: при болезни сердца за руль автомобиля садиться нельзя

Водителям с заболеваниями сердца следует обсудить возможность вождения с врачом. Как подчеркнул кардиолог Иван Степаненко, при определенных сердечно-сосудистых патологиях необходимо воздерживаться от вождения, особенно при пароксизмальных нарушениях ритма сердца.