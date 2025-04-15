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WSJ сообщила о планах команды Трампа ввести новые санкции против РФ

WSJ сообщила о планах команды Трампа ввести новые санкции против РФ

Команда президента США Дональда Трампа обсуждает планы по введению новых санкций против России. Об этом 15 апреля сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в высокопоставленных кругах.

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