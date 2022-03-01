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Клиенты распробовали eSIM: число активаций в сети Tele2 выросло в 5,5 раза

Клиенты распробовали eSIM: число активаций в сети Tele2 выросло в 5,5 раза

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги развития технологии eSIM, которую компания внедрила одной из первых в российском телекоме.

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