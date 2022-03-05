«Хаас» разорвал контракт с Мазепиным и «Уралкалием»

«Хаас» объявил о разрыве контракта с Никитой Мазепиным. Команда также рассталась с титульным спонсором – компанией «Уралкалий» Дмитрия Мазепина, отца российского пилота.

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