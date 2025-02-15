Трамп заявил о попытках американских СМИ поссорить его с Маском

REUTERS/Kevin Lamarque Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что американская пресса пытается спровоцировать его ссору с главой Департамента эффективности государственного управления (DOGE), бизнесменом Илоном Маском.
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