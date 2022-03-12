Карим Халили: «Не хотел бы комментировать происходящее в политике, но все не рады отстранению от международных стартов»

Российский биатлонист Карим Халили высказался о выступлении на этапе Кубка России в Уфе, где он занял 9-е место в спринте.

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