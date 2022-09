Global Look Press/IMAGO/mpi04/MediaPunch Суд присяжных признал американского рэп-певца, автор культового трека "I Believe I Can Fly" Ар Келли (настоящее имя Роберт Сильвестр Келли) виновным по трем пунктам обвинения в производстве детской порнографии, а также по трем пунктам обвинения в связях с несовершеннолетними.