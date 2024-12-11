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КНДР обвинило Юн Сок Ёля в применении диктаторских мер

КНДР обвинило Юн Сок Ёля в применении диктаторских мер

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) раскритиковало действия президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, обвинив его в использовании "фашистской диктатуры" против народа, что привело к политическому кризису и массовым протестам с требованием его импичмента.

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