КНДР обвинило Юн Сок Ёля в применении диктаторских мер

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) раскритиковало действия президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, обвинив его в использовании "фашистской диктатуры" против народа, что привело к политическому кризису и массовым протестам с требованием его импичмента.