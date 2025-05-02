Фонд Тимченко помогает регионам

Фонд Тимченко в этом году отмечает своё 15-летие и продолжает поддерживать инициативы в регионах. С 2010 года фонд реализовал более 5 тысяч проектов в 80 регионах России, направленных на развитие культуры, спорта и поддержку уязвимых групп населения.