Фонд Тимченко помогает регионам

Фонд Тимченко в этом году отмечает своё 15-летие и продолжает поддерживать инициативы в регионах. С 2010 года фонд реализовал более 5 тысяч проектов в 80 регионах России, направленных на развитие культуры, спорта и поддержку уязвимых групп населения.
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