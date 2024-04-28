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Ташуев про РПЛ: «Зачем выдумывать с Кубком, когда можно сделать 18 команд? Это будет интереснее для страны»

– Верите ли вы, что разговоры о расширении Премьер-Лиги могли начаться из-за желания сохранить «Сочи» и «Ахмат» в высшем дивизионе? – Я не думал об этом, но, если брать мое мнение, о расширении говорилось еще больше года назад, когда стало понятно, что нас исключили.

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