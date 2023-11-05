ФК "Флуминенсе" из Бразилии впервые выиграл Кубок Либертадорес

Global Look Press/Keystone Press Agency/Celso Pupo Читать iz.ru в yandexzen Бразильский клуб "Флуминенсе" благодаря победе над аргентинским "Бока Хуниорс" впервые стал обладателем главной награды южноамериканского футбола, Кубка Либертадорес.
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