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Мусаев о матче с «Факелом»: «Я не трогаю судей, мало получаю карточек, но Капленков был непоследовательный. Это мне не понравилось, я хотел ему высказать»

Главный тренер « Краснодара »  Мурад Мусаев  заявил, что не оказывал давления на судей в матче 3-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с « Факелом ».

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