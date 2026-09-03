В Кузбассе подростка отправили в колонию за стрельбу по автобусу

Суд вынес обвинительный приговор семнадцатилетнему жителю Белова, который стрелял по городской маршрутке из окна дома.
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