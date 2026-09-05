Иран может пойти на эскалацию конфликта – разведданные США

После нескольких месяцев вялотекущей войны Тегеран лучше осознал свои военные преимущества, укрепил уверенность в способности наносить удары по целям на Ближнем Востоке и уверен в собственных возможностях продолжать сопротивление Соединенным Штатам.
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