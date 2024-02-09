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Глава Запорожской области прокомментировал слова Путина об уничтожении Украины

Глава Запорожской области прокомментировал слова Путина об уничтожении Украины

Балицкий: Путин пошагово рассказал, кто изнутри уничтожал Украину Президент России Владимир Путин пошагово рассказал, что Украину уничтожали изнутри свои же политики, которые кормились и продолжают кормиться с рук Запада.

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