Карту болельщика в Архангельской области можно оформить в МФЦ

Карта болельщика – часть информационной системы идентификации фанатов, необходимая для посещения футбольных матчей, а также для покупки билетов и абонементовВ 2024 году услугой уже воспользовались почти 500 северян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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