Дорогие Друзья и СоРАтники, Здравия Всем! Школа Астропсихологии Николая Денисенко представляет вам космопрогноз для ТИПИЧНЫХ представителей знаков Зодиака на 2025 год Овен Для Овнов 2025 год, как и для других знаков, является годом различных переходных процессов, знакомства с новыми длительными тенденциями социально-общественной и личной жизни.