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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Холанд сообщил, что скоро станет отцом: « »

Холанд сообщил, что скоро станет отцом: « »

После матча Лиги наций со Словенией (3:0) форвард сборной Норвегии опубликовал фото, на котором он сосет большой палец, а мяч засунут под футболку.

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