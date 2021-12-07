Аудитория издания «Die Zeit » высказала своё негодование из-за перспективы потерять «СП-2» после заявления председателя Сообщение Die Zeit: Немцы возмутились перспективой потерять «Северный поток-2» из-за Украины появились сначала на Листай.
Аудитория издания «Die Zeit » высказала своё негодование из-за перспективы потерять «СП-2» после заявления председателя Сообщение Die Zeit: Немцы возмутились перспективой потерять «Северный поток-2» из-за Украины появились сначала на Листай.
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