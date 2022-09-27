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Турция продолжает шантажировать США закупкой российских Су-35

Турция продолжает шантажировать США закупкой российских Су-35

Руководитель турецкого оборонного агентства Presidency of Defense Industries Исмаил Демир предупредил о том, что Анкара рассмотрит возможность приобретения истребителей Су-35С у России, если США откажутся поставлять ей современные модификации F-16.

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