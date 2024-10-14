Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 375 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бородина
    "Пока толстый сохнет, худой сдохнет". Русская поговорка в действии. Благодаря своим запасам и выжил.Названа возможная...
  • Георгий Михалев
    Да ты, я вижу, дебил конченный."Триумф" путает к...
  • Георгий Михалев
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/18780597"Триумф" путает к...

Названо время прихода магнитной бури на Землю

Магнитная буря на Земле ожидается после полуночи среды, 16 октября. Об этом говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии (Институт космических исследований РАН и Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх