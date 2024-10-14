Названо время прихода магнитной бури на Землю

Магнитная буря на Земле ожидается после полуночи среды, 16 октября. Об этом говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии (Институт космических исследований РАН и Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН).
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