Названо время прихода магнитной бури на Землю

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Магнитная буря на Земле ожидается после полуночи среды, 16 октября. Об этом говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии (Институт космических исследований РАН и Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН).