Сыновья Александра Лукашенко надели военную форму и готовы воевать, как и дети советской элиты

У России надежда на ветеранов СВО, которые идут во власть, только вряд ли «старая гвардия» сдаст свои позиции без боя Игорь Молчанов На фото: президент Беларуси Александр Лукашенко 11 сентября посетил общевойсковой полигон Обуз-Лесновский в Барановичском районе Брестской области.
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